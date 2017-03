Plus d'infos sur le spectacle Jeff Panacloc à Pleneuf Val Andre

CASINO DU VAL-ANDRE présente (Lic.1-1061768/69/70) en accord avec Philippe Delmas, Artistic Records, Il est content et Mickael Chetrit ce spectacle

JEFF PANACLOC Nouveau spectacle en rodage Après une tournée triomphale de 3 ans pour leur précédent spectacle "Jeff Panacloc perd le contrôle", un burn out, une thalasso et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent ! Et qui dit nouvelle histoire dit de nouveaux personnages aussi déglingués les uns que les autres !Jean-Marc supportera t-il cette nouvelle cohabitation ? Jeff reprendre t-il enfin le contrôle ?Accès personnes à mobilité réduite: 02 96 72 85 06