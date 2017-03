Plus d'infos sur le spectacle La Merveilleuse Invention à Plancoet

Tout public à partir de 8 ans- Durée : 1h15. Quand sommes nous? On ne sait pas. Où sommes nous ? Encore moins...Mais quelle est cette "merveilleuse invention" qui a fait que les hommes ne vieillissent plus ? Que les corps ne passent plus le stade de l'enfance ? Mais que font ces enfants au milieu de nulle part, avec leurs blouses trop grandes de chercheurs en biologie, spécialistes de la régénérescence des cellules souches ? Ils tentent de sauver le monde... Ce spectacle est articulé comme un conte. Les personnages sont enfermés dans un impossible et avancent par les chemins escarpés de la vie, jonchés d'obstacles incontournables : les interdits à transgresser, les découvertes, les émerveillements, les prises de conscience et les choix à faire.. et les questions fondamentales d'un univers qui se meurt de n'avoir pas voulu évoluer.