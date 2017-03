Plus d'infos sur le spectacle Les Pieds Tanques à Lamballe

Sous le soleil du midi, une partie de pétanque acharnée délie les langues de quatre joueurs que tout pourrait opposer. Entre provençal de souche, rapatrié d'Algérie, jeune français de l'immigration et un parisien fraîchement arrivé, l'heure est à la confrontation. Mais le besoin de silence et la confrontation, les galéjades ou les provocations à la faute, laissent apparaître peu à peu un passé qui les relie car leurs mémoires de la guerre d'Algérie s'entrechoquent autant que leurs boules dans ce spectacle qui mêle humour, gravité et plaisir de vivre ensemble.