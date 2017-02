Plus d'infos sur le spectacle Soirée Magique ! à Plancoet

Tout public.Durée 1h30. Ronan CALVARY présentera cette soirée unique. Grâce à la divination, à la suggestion, à la télépathie et aux autres subtilités mentales, il vous transportera à travers les deux émotions les plus extrêmes : le rire et la fascination. Mikaël SZANYIEL, jeune magicien français formé à l'école du mime Marceau, parcourt le monde et affectionne les prix internationaux avec son numéro de chanteur d'opéra déjanté. Il vous surprendra seconde après seconde et vous entrainera dans un voyage délirant, mélange d'humour, de mime et de magie. Avec ses 2 partenaires, Gaël BRINET vous transportera dans un monde où l'illusion n'a pas de limite. Son numéro de Grandes Illusions est un festival d'apparitions, disparitions et de lévitations spectaculaires. Bien plus qu'un simple faiseur de bulles, GREG est un fabricant de rêves ! Il va sculpter ses sphères éphémères pour vous amener avec lui dans un univers de rêves et de poésie !!Vous vivrez un moment "bullesquement" magique avec ce souffleur de bulles.