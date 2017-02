Plus d'infos sur le spectacle Conte musical "Abeilles et bourdons" à Le Vieux Marche

Spectacle à partir de 4 ans.

Apres Marrons et Châtaignes, voici la création printanière de Nid de Coucou. Abeilles et Bourdons est une petite merveille de douceur. Un conte chanté, ou le destin tragique d'une reine-abeille et de son beau bourdon-des-bois croise l'étrange fantaisie de la nature...

Site web : http://www.ciepapiertheatre.fr/2017/02/02/abeilles-bourdons-samedi-11-02-2017/