Plus d'infos sur le spectacle Je T'ai Rencontré Par Hasard à Saint Brieuc

DIOGENE PRODUCTIONS (l.3-1015703) en accord avec Live Art Factory by Caramba et le Th. du Corps Pietragalla Derouault présente

Après le succès de M. & Mme Rêve, le Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault présente sa nouvelle création Je t'ai rencontré par hasard. Les 2 chorégraphes poursuivent leur collaboration originale et créative en questionnant la relation entre un homme et une femme, la rencontre de 2 solitudes. Un spectacle sur le présent, la durée et le mouvement des sentiments. Un voyage intime et universel à travers ce qui constitue le lien amoureux, l'état de grâce qu'est l'expérience de ce choc. mise en scène, chorégraphie et interprétation: Pietragalla et Derouault collaboration musicale : Yannaël Quenel Réservation PMR : 02.98.47.94.54