Plus d'infos sur le spectacle Sublime à Lamballe

Sur la grande scène de la vie, chacun cherche à être sublime... ou au moins à en donner l'impression. A l'heure ou les selfies envahissent chaque instant de nos vies, la compagnie Arcosm s'amuse en explorant notre recherche d'image de soi, nos réactions à celle des autres. Pour cela, elle mêle musiciens et danseurs pour interpréter un spectacle ludique et beau. Les jeux d'images répondent aux jeux de voix, les mouvements des corps s'associent à ceux des archets pour bousculer les clichés et déguster l'affirmation de nos différences.