Plus d'infos sur le concert Souffles 3 à Saint Brieuc

soufffles 3 jazz - Bretagne Pour ce nouveau projet, Michel Aumont re?unit deux nouveaux compagnons de musique : Re?gis Huiban et Youenn Le Cam. Le boise? de la clarinette basse, le cuivre? de la trompette, le anche? de l'accorde?on, ces trois souffles re?unis forment une alchimie de?tonante et re?sonnante. La musique est un dialogue constant, entre me?lodies aiguise?es, rythmiques affirme?es, et improvisations. Formule cabaret : 120 places.