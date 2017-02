Plus d'infos sur le concert Ben Jack'son And Girlz à Pleneuf Val Andre

CASINO DU VAL-ANDRE (Lic.1-1061768/69/70) présente ce spectacle

BEN JACK'SON AND GirlZRétrospective musicale et visuelle Michael Jackson (Sosie Officiel)Une rétrospective musicale et visuelle de Michael Jackson. par Ben jack'son (sosie officiel).Accès personnes à mobilité réduite: 02 96 72 85 06