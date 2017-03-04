Concert Love Beatles à Binic le 4 mars 2017
Zoom sur l'artiste
- The Love Beatles
Retrouvez l'agenda des concerts de The Love Beatles avec les dates de sa tournée. Découvrez également les titres de The Love Beatles...
Plus d'infos sur le concert Love Beatles à Binic
THE LOVE BEATLES, GROUPE FRANCO-BRITANNIQUE, OFFRE UNE REDÉCOUVERTE TOTALE DE LA MUSIQUE DES BEATLES QUE DES MILLIERS DE SPECTATEURS ONT OVATIONNÉE DEPUIS 2007 EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER: ALHAMBRA (PARIS), CAVERN CLUB (LIVERPOOL), SPORTING CLUB (MONACO), SPLENDID (LILLE), BARTS (BARCELONE) MAIS AUSSI SUISSE, ÎLE MAURICE, TUNISIE, GRÈCE, ANTILLES...